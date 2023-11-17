Обвиняемого в коррупции челябинского депутата Виталия Паутова оставили в СИЗО

Фигурант останется под стражей до 16 декабря

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Челябинской городской думы Виталию Паутову, которого следствие считает посредником в передаче взятки. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила прокуратура Челябинской области.

Напомним, месяц назад Центральный районный суд Челябинска отправил Виталия Паутова и гендиректора ООО «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко под стражу до 16 декабря. По версии следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года Паутов передал два миллиона рублей от Алексеенко сотрудникам администрации Челябинска за оказание компании содействия в выдаче разрешения на строительство жилого дома.

Ранее обжаловать постановление об аресте пытался Алексеенко. Также безуспешно.

Силовики нагрянули в дом Виталия Паутова в феврале 2022 года. В ноябре того же года обыск у депутата провели сотрудники ФСБ. На тот момент он проходил свидетелем по уголовному делу о превышении должностных полномочий.