Обвиняемая в мошенничестве жительница Златоуста вернула обманутым челябинцам деньги за имитированную икру

Дело прекратили в связи с примирением сторон

Жительница Златоуста вернула трем пенсионерам из Челябинска деньги за имитированную икру, которую она продала им по завышенной цене, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в июне женщина вместе с племянником приехала в Челябинск с целью продажи имитированной красной икры под видом натуральной. Обвиняемая купила в сетевых магазинах ненатуральный продукт и продавала его в контейнерах.

«Так, обвиняемая похитила у пенсионера 140 тысяч рублей, заверив его в том, что икру заказала его дочь. Еще двоих потерпевших женщина обманула на 88 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Златоустовскому городскому округу при попытке вновь продать имитированную икру пенсионерке. В ходе следствия обвиняемые вернули деньги потерпевшим.