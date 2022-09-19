Челябинский областной суд оставил без изменений ранее избранную меру пресечения для генерального директора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщила пресс-служба Челябинской областной прокуратуры.
Заключить Елену Селищеву под стражу сроком на два месяца постановил 15 июня 2022 года Тракторозаводский районный суд города Челябинска. Позднее, 11 августа, арест был продлен. Сторона защиты просила избрать обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, указав на необоснованность продления меры пресечения по преступлению, совершенному в сфере предпринимательской деятельности. Суд с учетом позиции прокурора оставил постановление районного суда без изменения.
Гендиректора ЗАО «Медсервис-регион» обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ) при поставке томографов по завышенной стоимости. По данным следствия, ущерб бюджету от действий Елены Селищевой составил более 85 млн рублей.
Ранее СК возбудил уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении замминистра здравоохранения Александра Кузнецова. Сейчас он находится под домашним арестом. По версии следствия, Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области.
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