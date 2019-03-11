/ Главе Ленинского района Магнитогорска предъявлено обвинение

Ивана Крылова подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Следственный комитет России по Челбяинской области возбудил уголовное дело в отношении главы Ленинского района Магнитогорска Ивана Крылова. Чиновника обвиняют в совершении преступлений по 2 статьям, «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».

По данным следствия, в 2014 — 2015 годов обвиняемый получил взятки в виде услуг имущественного характера в сумме более 150 000 рублей за принятие незаконных решений в пользу предпринимателей по распоряжению муниципальным имуществом. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, Ивана Крылова задержали на прошлой неделе. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела, в ходе которого будут установлены все причины и обстоятельства совершения преступления.