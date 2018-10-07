/ Обвал скалы в Катав-Ивановске повредил автомобиль

Водитель транспортного средства, к счастью, успел увернуться.

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В ночь на 6 октября в Катав-Ивановске произошло ЧП — дорогу, ведущую к центру города, завалило камнями. В результате схода горной породы повреждения получил один автомобиль.

Произошел обвал скалы возле дороги, водитель успел увернуться, но автомобиль пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД. К сожалению, МЧС не наблюдается. А если бы это случилось днем, то последствия могли быть гораздо хуже. — пишет в соцсетях очевидец произошедшего Евгений Семьянинов.

Отметим, это не первое происшествие в городе за последние месяцы. В начале сентября там произошло землетрясение магнитудой 5.5 баллов. Толчки повторились и в конце месяца.