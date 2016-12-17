«Оборотень в погонах» консультировал предпринимателя за 3 миллиона рублей

Правоохранитель использовал свою власть для «крышевания» предпринимателя.
Бывший полицейский из Златоуста осужден за мошенничество. Правоохранитель получил 3 миллиона рублей за «консультирование» предпринимателя о работе органов. После установления данного факта нарушитель был уволен из структуры регионального МВД в связи с утратой доверия.
Бывшего сотрудника полиции из Златоуста осудили за мошенничество. В течение 5 лет правоохранитель взаимодействовал с местным предпринимателем, занимавшимся незаконной деятельностью. Сотрудник районного отдела МВД оказывал покровительство, сообщал о предстоящих проверках и консультировал. Итогом их «взаимодействия» стала оплата в размере 3 миллионов рублей.
— Следствием и судом установлено, что в период с 2008 по 2013 годы в центре Златоуста обвиняемый получил более 3 милионов рублей в виде денежных средств за оказание незаконного покровительства, консультирования и предупреждения о планируемых проверках от бизнесмена, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств,— сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в сумме 200 тысяч рублей.
Фото: serovglobus.ru