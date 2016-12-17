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«Оборотень в погонах» консультировал предпринимателя за 3 миллиона рублей

«Оборотень в погонах» консультировал предпринимателя за 3 миллиона рублей
Златоуст , суд , мошенничество , консультация
15.12.2016 18:14:06

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Правоохранитель использовал свою власть для «крышевания» предпринимателя.

Бывший полицейский из Златоуста осужден за мошенничество. Правоохранитель получил 3 миллиона рублей за «консультирование» предпринимателя о работе органов. После установления данного факта нарушитель был уволен из структуры регионального МВД в связи с утратой доверия.

Бывшего сотрудника полиции из Златоуста осудили за мошенничество. В течение 5 лет правоохранитель взаимодействовал с местным предпринимателем, занимавшимся незаконной деятельностью. Сотрудник районного отдела МВД оказывал покровительство, сообщал о предстоящих проверках и консультировал. Итогом их «взаимодействия» стала оплата в размере 3 миллионов рублей.

— Следствием и судом установлено, что в период с 2008 по 2013 годы в центре Златоуста обвиняемый получил более 3 милионов рублей в виде денежных средств за оказание незаконного покровительства, консультирования и предупреждения о планируемых проверках от бизнесмена, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств,— сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в сумме 200 тысяч рублей.

Фото: serovglobus.ru

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