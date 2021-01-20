Обнаруженная в челябинском СНТ гора собачьих трупов переросла в уголовное дело

Личность подозреваемого не установлена

В Челябинске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Причиной стала ужасающая находка в СНТ «Электродчик», которую обнаружили зоозащитники. Неизвестные сбросили в погреб несколько собак и щенков.

«В отделе полиции „Металлургический“ по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, в новогодние каникулы зоозащитники обнаружили настоящий склад трупов животных в одном из СНТ. Собаки лежали на дне погреба, их тела отправили на экспертизу. Как утверждают горожане, четвероногие умерли не своей смертью. Некоторые уверены, что к этому причастны владельцы приютов, которые берут хвостатых, но не оказывают им должной помощи.