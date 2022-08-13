Обманувшую туристов предпринимательницу задержали в Челябинске

В отношении женщины возбуждено уголовное дело

В Челябинске полицейские задержали предпринимательницу, которая обманывала туристов при продаже сертификатов на авиаперелеты по территории России. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились девять человек. Они сообщили, что лишились более 250 тысяч рублей после обращения к челябинке, которая занималась бронированием авиабилетов и жилья и продавала сертификаты на авиаперелеты.

«На основании собранных в ходе проверки сведений органами предварительного расследования УМВД России по г. Челябинску в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Женщина задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские полагают, что количество обманутых клиентов значительно больше, и просят всех, кто попался на мошенническую схему челябинки, сообщить в полицию.