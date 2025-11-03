Обманувших жительницу Магнитогорска курьеров мошенников задержали в Татарстане

Молодые люди действовали по указке работодателей-аферистов

Полицейские Магнитогорска, работая по заявлению местной жительницы о хищении у нее свыше миллиона рублей, задержали подозреваемых в Татарстане. Сейчас правоохранители проверяют причастность двух молодых людей к иным преступлениям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о хищении крупной суммы в отдел полиции поступило от 74-летней женщины. Она рассказала, что неизвестные выманили у нее свыше миллиона рублей якобы для инкассации. Пенсионерка также рассказала, что за деньгами приходил молодой человек. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что участниками аферы являются два молодых человека из Хабаровского края. Они нашли подработку в интернете и отправились в Магнитогорск по указке работодателя. Один из них забрал сверток с деньгами и спрятал в указанном месте. Второй забрал посылку и перевел крупную сумму на указанные ему счета. После парни по поручению начальства отправились в Татарстан, где и были задержаны местными и магнитогорскими полицейскими.

Выяснилось, что курьеры не были знакомы друг с другом, хоть и действовали сообща по указке аферистов.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Челябинской области.