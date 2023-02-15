Обманутый чебаркулец помог вычислить интернет-афериста

Подозреваемый брал деньги за товары, но не отправлял посылки

29-летний житель Татарстана зарабатывал по мошеннической схеме. Он выставлял объявления о продаже вещей, но не отправлял посылки после получения денег. Потерпевшими стали более 100 человек по всей стране. История мошенника закончилась после обмана жителя Чебаркуля. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Длинная цепочка интернет-обманов прервалась на 20-летнем чебаркульце. Он заказал в соцсетях у жителя Татарстана форменное обмундирование за 11 тысяч рублей. Деньги перевел, но форму не получил и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Оказалось, что в 2021 году подозреваемому также удалось нелегально заработать жительнице Чебаркуля. На той же странице в соцсети было опубликовано объявление о продаже палатки за восемь тысяч рублей, которое, как и в случае с обмундированием, оказалось мошенническим.

Оперативники уголовного розыска нашли подтверждение своей версии и выехали в служебную командировку в город Заинск Республики Татарстан, где задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления в других городах России. Установили причастность мужчины к более чем сотне таких мошеннических дел по всей стране.

Мерой пресечения подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции ищут всех потерпевших.

Напомним, ранее челябинские полицейские задержали курьера мошеннической схемы «родственник попал в ДТП». Женщина похитила у пенсионеров около 670 тысяч рублей.