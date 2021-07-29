Обманутая дольщица «Чурилово Lake City» взяла кредит под залог квартиры и перевела деньги мошенникам

Полиция возбудила уголовное дело

Едва ли не каждый день СМИ рассказывают южноуральцам об участившихся фактах «телефонного баловства» лжесотрудников банков, которые нередко заканчиваются огромными и порой невосполнимыми финансовыми потерями. Но по-прежнему, несмотря на предостережения финансовых организаций и полиции, жертвами злоумышленников становятся тысячи людей, в основном пенсионеры. Доверчивых бабушек и дедушек так легко поймать на крючок, заговорить и вытрясти все деньги. Все до копейки. Читательница ИА «Первое областное» Татьяна Н. рассказала нам о звонке злоумышленников ее 71-летней матери. Пенсионерка по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

В интересах следствия имена участников этой истории изменены.

Тревожный звонок

Днем 23 июня на мобильный телефон челябинки Александры К. позвонил молодой человек, представился сотрудником банка и грозно сообщил, что на имя пенсионерки прямо сейчас кто-то открывает счета.

«Моя мать инвалид II группы, пенсионерка. Но она всегда была очень рассудительной женщиной. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось ее загипнотизировать. Мужчина настаивал на строго конфиденциальности и запретил маме рассказывать о звонке даже родственникам», — рассказала Татьяна.

Ловкий делец убедил пенсионерку проехать в офис «Почта Банка», который находится в Чурилово. Для придания правдоподобности происходящему мошенник вызвал женщине такси и оплатил поездку.

«Мама зашла в офис, в это время мошенник еще был на проводе. Он строго-настрого запретил ей сообщать сотрудникам банка о его звонке, сказал, что „они там все в сговоре“. Она оформила кредит по его указке и сказала девушке, которая оформляла договор, что деньги ей нужны на ремонт», — продолжила дочь потерпевшей.

Кредит в 150 тысяч рублей Александре К. одобрили достаточно быстро, после чего злоумышленник распорядился распределить их по «ячейкам Центробанка». Доверчивая пенсионерка все это время находилась под чутким наблюдением звонящего.

«Он диктовал ей, куда идти. Знал, в чем она одета. Видимо, подключился к камерам уличного наблюдения. Она вносила деньги через разные банкоматы по номерам, которые он ей назвал», — вспоминает Татьяна.

После добросовестного выполнения указаний мошенника женщина вернулась домой.

«Мы в этот день виделись. Мне сразу показалось, что она как-то странно себя вела. Спросила, все ли в порядке. Она ответила: „Да, все хорошо“. Знаете, мама неоднократно читала в СМИ такие сообщения — про то, что мошенники звонят, деньги с карт списывают. Предупреждала нас с внучкой даже, чтобы мы не попались. Интернетом она пользуется, всегда в курсе всех событий. В голове не укладывается…» — раздосадованно сказала челябинка.

Вечером Александре К. на электронную почту пришел документ от якобы «Почта Банка» с липовой печатью «Почты России». В нем указаны данные заемщицы, сумма «компенсации по причине мошеннических действий» в 15 тысяч рублей, а также информация о том, что жертва разрешает «банку» перечислять с кредитного счета деньги. Бред.





Жутко нагло и запредельно беспринципно

На следующее утро настырный мошенник позвонил снова. Александра К. провела бессонную ночь после получения первого кредита, однако почему-то в ее голове не зародились сомнения. А быть может, были мастерски и тонко развеяны «банковским клерком».

«Утром он сказал, что теперь кто-то пытается оформить кредит под залог ее квартиры. Мама перепугалась. Снова все как в кошмарном сне — он вызывает ей такси в офис „Совкомбанка“ в центре Челябинска. Там ее встречает женщина и не задает вообще никаких вопросов — почему вдруг 71-летней женщине, инвалиду понадобились деньги под залог новой квартиры», — возмутилась Татьяна.

Сотрудница банка на своем автомобиле привезла пенсионерку обратно домой. Работник банка визуально оценила квартиру, после чего женщины отправились в МФЦ для получения талона на залог квартиры.

«Все это время наглец, конечно, поддерживал связь с мамой, контролировал процесс. На следующий день ей позвонили и сказали, что одобрили 440 тысяч рублей. Ничего не объяснили, просто всучили договор и все. Самое интересное, что еще карту кредитную навязали. С нее мама деньги тоже перечислила мошенникам — 45 тысяч рублей», — сообщила Татьяна.

Только в июле пожилая женщина уже не могла скрывать правду от родных и поняла, что ее жестоко и цинично «развели» на огромные деньги. Мужчина из «банка» больше не звонил и никаких документов не присылал.

«Я вернулась из отпуска, зашла к маме. Она была очень подавлена, растеряна. Тогда она мне все и рассказала. А я просто онемела от ужаса», — вспомнила Татьяна.

Узнав страшную правду, дочь потерпевшей обратилась в полицию, к юристам и в банки, в которых были заключены кредитные договоры. Эмоциональный накал этой истории обмана придает еще и тот факт, что Александра К. является дольщиком многострадального «Чурилово Lake City». Женщина долго копила на квартиру, купила ее, а стать ее полноценным обладателем смогла буквально в мае этого года. 27 июля Центральный районный суд вынес приговор учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и гендиректору Сергею Вигельману. Читайте репортаж ИА «Первое областное» из зала суда.

Сотрудница года

После оформления кредита под залог квартиры для пенсионерки сотрудница банка ушла в отпуск. Татьяне пока не удалось встретиться с ней лично.

«Начальница так нахваливала ее. Что „лучшая сотрудница“ офиса она. Я никого не обвиняю, полиция разберется. Но странно, почему она поехала домой к маме. Сейчас служба безопасности банка проводит внутреннее расследование. Нам еще сказали, что кредит мама брала добровольно и никаких подозрений у банка не возникло», — рассказала дочь обманутой пенсионерки.

ИА «Первое областное» запросило комментарий от пресс-службы «Совкомбанка» для уточнения, входит ли в компетенцию работников организации выезд на дом к заемщикам. На момент публикации материала ответ не поступил.

А пока Татьяна, ее мама и внучка пытаются с помощью полиции и юристов выяснить, почему у сотрудницы ни один мускул не дрогнул при оформлении кредита.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере“)», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Челябинска.

В самом «Совкомбанке», как и в других кредитных организациях, существуют памятки для клиентов о поведении во время звонка от мошенников.

«Не переводите денежные средства для их „сохранности“ на счета, не принадлежащие вам, не вносите с этой же целью наличные средства через терминалы или другие устройства самообслуживания. Банк не предлагает переводить денежные средства на „защищенные“ счета. В случае перевода третьему лицу средства в будущем будут вам недоступны. Если от вас требуют закрыть вклад и перевести денежные средства — вам звонят мошенники, прервите разговор. Перезвоните в банк», — предостерегает служба безопасности.

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.

Ранее ИА «Первое областное» публиковало материал о том, как распознать злоумышленника по телефону и что делать, если вы все-таки стали его жертвой.