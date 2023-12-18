Облсуд оправдал бывшего замминистра экологии Южного Урала

Виталий Безруков вышел на свободу сразу после заседания

Апелляционная инстанция в понедельник, 18 декабря, оправдала экс-замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, который получил три года заключения за превышение должностных полномочий, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

Напомним, в июле 2023 года приговором Калининского районного суда Челябинска бывший чиновник был признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ. Ему вменялось в вину сокрытие информации о выбросах, а также якобы прикрытие рейда пресс-туром в 2022 году. По мнению следователя, таким образом Виталий Безруков пытался продвинуться по карьерной лестнице и нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду, а также дискредитировал образ власти.

Рассмотрев уголовное дело в апелляционной инстанции, Челябинский областной суд отменил приговор Виталию Безрукову и оправдал его по всем обвинениям и признал за ним право на реабилитацию.

Сам экс-чиновник участвовал в заседании посредством видео-конференц-связи из СИЗО-1. Был освобожден сразу по итогам заседания.