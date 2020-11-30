Облсуд не удовлетворил апелляцию по делу лидера «Трезвых дворов» Антона Худякова

Активист летом был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Лидер движения «Трезвые дворы» Антон Худяков останется не смог обжаловать приговор, по которому он получил 11 лет колонии строго режима. Апелляцию по его делу сегодня, 29 ноября, рассмотрел челябинский областной суд, оставив решение первой инстанции без изменений.



Приговор в виде за покушение на сбыт наркотиков оставили без изменений. Как сообщили в пресс-службе облсуда, на апелляции настаивала сторона защиты, адвокаты Антона Худякова требовали отменить решение и вернуть дело прокурору.

«Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Сосновского районного суда от 17 августа 2020 года в отношении Антона Худякова. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинского областного суда.

Приговор вступил в законную силу, добавили представители суда.

Напомним, эпизод, за который Антон Худяков получил 11 лет, произошёл в июле прошлого года. В Сысерти Свердловской области, активист забрал спрятанные в тайнике 49 граммов мефедрона. Наркотик Антон Худяков пытался перевезти в Челябинск на машине знакомой, но был задержан на трассе М-5 полицейскими. Приговор мужчине озвучили в августе этого года. При этом во время суда Антон Худяков отрицал, что мефедрон предназначался для продажи. По словам мужчины, наркотик был куплен им для личного потребления, а сам он указывал на наркотическую зависимость.