Областные спасатели помогли выбраться из леса туристу из Подмосковья

Турист не был готов к ночевке в горах в районе Златоуста

Областные спасатели помогли туристу из Подмосковья выбраться из леса в Челябинской области. Непогода застала мужчину при переезде на байке от озера Тургояк до Златоуста. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-центре областной ПСС.

30-летний гость из Подольска знакомится с достопримечательностями России в ходе велопрогулок. Несколько последних дней в одиночку на байке он объезжает Южный Урал. И вроде хорошо подготовился — рассчитал маршрут, зарядил телефон, собрал вещи. По планам он успевал за день преодолеть путь от озера Тургояк до Златоуста.

«В сгущающихся сумерках, в малознакомой местности он оставил велобайк и, услышав рыки диких зверей, не запоминая дороги, убежал подальше. Погода испортилась: температура воздуха опустилась до 10 градусов. Турист был в майке, сланцах, без теплых вещей, без спичек, без фонаря. В такой ситуации он не смог бы переночевать в горах. Мужчина по телефону связался со спасателями», — рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Дежурная смена Златоустовского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области на квадроцикле по координатам оперативно разыскала туриста и эвакуировала его до города.