Областные спасатели эвакуировали ослабшего туриста с Таганая

33-летнему мужчине стало плохо в походе

Одному из туристов, отправившихся в поход на Таганай, в дороге стало плохо. Его эвакуировали областные спасатели. Об этом сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-центре Областной поисково-спасательной службы.

Туристическая группа обратилась к спасателям в 16:30 в воскресенье, 30 мая. 33-летнему мужчине стало плохо. Группу удалось найти в районе Гремучего ключа. Спасатели оказали туристу первую медицинскую помощь и эвакуировали на квадроцикле до Центральной усадьбы, где передали врачам скорой помощи.

Областные спасатели в выходные дни выезжали еще на два аналогичных вызова.

30 мая в Карталинском районе в поселке Запасное группа молодых людей из Магнитогорска несколько часов пыталась найти девушку, которая, никого не предупредив, ушла утром в неизвестном направлении. Когда на одном из участков железной дороги нашли ее телефон — обратились за помощью к спасателям. В 14 часов поиски были остановлены — пропавшая вернулась самостоятельно.

В выходные дни 39-летний мужчина потерялся в районе горы Ицыл. Он пытался самостоятельно найти дорогу, затем обратился за помощью к спасателям, но телефонная связь оборвалась. Поисковая группа несколько часов ночью обследовала район от поселка Михеевка до горы Ицыл. Оперативным дежурным удалось дозвониться до потерпевшего. Он сообщил, что уже отдыхает дома.