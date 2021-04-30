Областной суд разрешил бывшему мэру Миасса пользоваться средствами связи

На время следствия Станиславу Третьякову запрещены определенные действия

Сегодня, 30 апреля, Челябинский областной суд разрешил бывшему мэру Миасса Станиславу Третьякову пользоваться средствами связи — телефоном, интернетом, почтой и телеграфом. Облсуд частично отменил решение суда первой инстанции.

«Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты подсудимого Станислава Третьякова, в которой адвокат просил отменить постановление Миасского городского суда от 12 апреля 2021 года», — уточнили в пресс-службе облсуда.

Суд апелляционной инстанции отменил постановление городского суда и частично удовлетворил ходатайство Третьякова, а именно разрешил пользоваться телефоном, интернетом, услугами почты и телеграфа для взаимодействия с судебными органами, адвокатом и представителем гражданского ответчика.

Станислав Третьяков обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток по п. «в» ч. 5 ст. 290, п «б» ч. 5 ст. 290, п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году Станислав Третьяков получил взятку от бизнесмена в размере 140 тысяч рублей за предоставление в аренду земельных участков. Кроме того, чиновник получил 300 тысяч рублей за передачу помещений в собственность управляющей компании.