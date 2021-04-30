Сегодня, 30 апреля, Челябинский областной суд разрешил бывшему мэру Миасса Станиславу Третьякову пользоваться средствами связи — телефоном, интернетом, почтой и телеграфом. Облсуд частично отменил решение суда первой инстанции.
«Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты подсудимого Станислава Третьякова, в которой адвокат просил отменить постановление Миасского городского суда от 12 апреля 2021 года», — уточнили в пресс-службе облсуда.
Суд апелляционной инстанции отменил постановление городского суда и частично удовлетворил ходатайство Третьякова, а именно разрешил пользоваться телефоном, интернетом, услугами почты и телеграфа для взаимодействия с судебными органами, адвокатом и представителем гражданского ответчика.
Станислав Третьяков обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток по п. «в» ч. 5 ст. 290, п «б» ч. 5 ст. 290, п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
По версии следствия, в 2012 году Станислав Третьяков получил взятку от бизнесмена в размере 140 тысяч рублей за предоставление в аренду земельных участков. Кроме того, чиновник получил 300 тысяч рублей за передачу помещений в собственность управляющей компании.