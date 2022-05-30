Областной суд оставил челябинского депутата Вячеслава Ершова под стражей по делу о взятке

Срок пребывания в СИЗО продлили до 3 июля 2022 года

Областной суд 30 мая 2022 года оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей депутату Курчатовского райсовета Челябинска Вячеславу Ершову. Народный избранник стал фигурантом дела о взятке в марте 2022 года. По данным областной прокуратуры, срок пребывания в СИЗО продлили до 3 июля.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение районного суда о пребывании подзащитного в СИЗО, однако суд не согласился с ее доводами. Напомним, Вячеслава Ершова подозревают в передаче взятки. По данным следствия, взятка в значительном размере предназначалась сотруднику государственного казенного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации.

Несколько раз суд продлял Вячеславу Ершову пребывания в СИЗО несмотря на попытки стороны защиты обжаловать решение.

«Сегодня апелляционная инстанция областного суда рассмотрела жалобу стороны защиты на постановление Центрального районного суда г. Челябинска о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу депутату Курчатовского райсовета г. Челябинска до 03.07.2022. Прокурор полагал решение о продлении срока содержания под стражей законным и обоснованным», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ИА «Первое областное», в разбирательстве речь идет о представителе ГУ лесами Челябинской области.