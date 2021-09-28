Областной суд оправдал замдиректора Ильменского заповедника по делу о вырубке деревьев

В действиях подсудимой не нашли состава преступления

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя директора Ильменского заповедника Светланы Филимоновой. Она полностью оправдана, с нее сняты обвинения по статье 260 УК РФ (незаконная рубка), сообщили в пресс-службе суда.

«Миасским городским судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, в пользу РФ в лице Росприроднадзора по Челябинской области взыскано возмещение материального ущерба в размере 70 тысяч рублей. По обвинению в нарушении режима заповедника, повлекшем причинение значительного ущерба (ст. 262 УК РФ) подсудимая оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления, за ней признано право на реабилитацию», — сообщила официальный представитель облсуда Наталья Прохорова.

Напомним, согласно обвинению, Светлана Филимонова, занимая должность замдиректора Ильменского заповедника, подготовила документы на вырубку двух берез. Филимонова просила отменить приговор, ссылаясь на то, что рубка деревьев на территории заповедника произведена для расчистки линии ЛЭП.