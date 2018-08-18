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/ Обидчивый магнитогорец поджег дом после отказа дать ему в долг денег

Обидчивый магнитогорец поджег дом после отказа дать ему в долг денег

Мужчина сам рассказал подробности произошедшего полиции.
сегодня в 12:36
  |  Происшествия

Магнитогорец расстроился, когда в садовом товариществе ему не дали взаймы денег. Материально помочь он просил владелицу дачного участка, которая отказала безработному незнакомому мужчине. Тогда он взял спички и подпалил домик, будучи рассерженным и обиженным. Об этом рассказал сам магнитогорец.

Отделом полиции «Ленинский» СУ УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяйка дома не пострадала, однако понесла значительные убытки. Ущерб об пожара оценили в 250 тысяч рублей.

Магнитогорец сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что раньше он был судим.

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