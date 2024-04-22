ОАО «РЖД» оштрафовали на 120 тысяч рублей за ЧП с пьяным машинистом в Бердяуше

На станции столкнулись тепловоз и грузовой поезд

По инициативе Златоустовского транспортного прокурора ОАО «РЖД» оштрафовали на 120 тысяч рублей за допуск пьяного машиниста к управлению тепловозом. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, ЧП случилось 12 февраля. Машинист тепловоза находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на запрещающий сигнал и столкнулся с грузовым поездом на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги. В результате аварии 12 вагонов сошли с рельсов, движение поездов закрыли.

«Предрейсовый медицинский осмотр машинист не проходил. В результате транспортного происшествия допущены длительные задержки грузовых и пассажирских поездов, причинен крупный материальный ущерб», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.