Новые 5‑тысячные купюры стали средством для обмана пенсионеров

Генпрокуратура сообщила о новых уловках мошенников

Новые сторублевки и пятитысячные банкноты, введенные в оборот Банком России, дали мошенникам еще несколько поводов для создания уловок для обмана пенсионеров, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Так, злоумышленники под видом соцработников убеждают пенсионеров обменивать старые банкноты образца 1997 года на модернизированные, вручая фальшивые купюры.

Также под этим предлогом повышаются риски квартирных краж с проникновением в жилища пенсионеров.

«Еще одним способом мошенничества является предложение об установке на мобильные телефоны специального программного обеспечения — приложения „Банкноты Банка России“ под предлогом необходимости проверки подлинности наличных. После получения согласия гражданам направляется ссылка на фишинговое приложение, визуально схожее с официальным. Если человек его установит, мошенники получают удаленный доступ к мобильным телефонам, банковским приложениям и счетам», — говорится в сообщении ведомства.

Официальное мобильное приложение Центробанка «Банкноты Банка России» действительно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот, однако подлинность купюр не определяет.

Напомним, модернизация банкнот проводится для повышения их защищенности от подделки. В настоящее время в обращение введены модернизированные банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей — 2023 года.

«Банкноты образца 1997 года являются законным средством платежа, остаются в обращении и являются обязательными к приему в оплату товаров и услуг (работ)», — акцентировали в ЦБ.