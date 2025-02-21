Новорожденный умер в челябинском роддоме клиники ЮУГМА

Медиков подозревают в халатности

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденного малыша в роддоме клиники ЮУГМА. Персонал больницы подозревают в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«17 февраля 23-летняя местная жительница родила ребенка в роддоме клиники ЮУГМА. В связи с ухудшением состояния здоровья мальчика поместили в отделение реанимации и патологии новорожденных, где в дальнейшем он скончался от пневмонии», — рассказали в Следственном комитете.

Следствие должно дать оценку работе медицинского персонала. Для этого уже запрошены медицинские документы и назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.