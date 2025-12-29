Новогодняя гирлянда спалила два автомобиля в Челябинской области

Пожар спровоцировал аварийный режим работы электросети в гараже

В селе Кизильском новогодняя гирлянда стала причиной крупного пожара в частном домовладении. Хозяев в момент ЧП дома не было. Жилье не пострадало, но огонь успел уничтожить гараж и два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

В результате доследственной проверки установлено, что причиной инцидента стал аварийный режим работы электросети в помещении гаража: в розетку была подключена гирлянда для украшения двора.

Как отмечают в спасательном ведомстве, у многих граждан в ходу гирлянды низкого качества, не рассчитанные на серьезный срок эксплуатации. При длительном использовании в них может произойти замыкание. Также замыкание может спровоцировать праздничный «дождик».