В Копейске Челябинской области назначили нового начальника отдела МВД. Им стал подполковник полиции Василий Горохов. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе полицейского главка.
Михаил Скоков охарактеризовал Василия Горохова как грамотного руководителя, весь служебный путь которого связан с копейским отделом органов внутренних дел: он начал службу в 2004 году, прошел все ступени и в 2015 году был назначен заместителем начальника отдела МВД. С начала 2021 года он возглавлял отдел полиции «Калининский» в Челябинске.
«Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал новый руководитель среди коллег в копейской полиции, его знание особенностей оперативной обстановки на вверенной территории были одними из определяющих факторов при принятии решения о его назначении»,— сообщили в ведомстве.
Василий Горохов после назначения заверил, что приложит все силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное ему доверие.