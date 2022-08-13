Нового начальника отдела полиции назначили в Копейске

Подполковник Василий Горохов проработал в отделе МВД почти 20 лет

В Копейске Челябинской области назначили нового начальника отдела МВД. Им стал подполковник полиции Василий Горохов. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Михаил Скоков охарактеризовал Василия Горохова как грамотного руководителя, весь служебный путь которого связан с копейским отделом органов внутренних дел: он начал службу в 2004 году, прошел все ступени и в 2015 году был назначен заместителем начальника отдела МВД. С начала 2021 года он возглавлял отдел полиции «Калининский» в Челябинске.

«Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал новый руководитель среди коллег в копейской полиции, его знание особенностей оперативной обстановки на вверенной территории были одними из определяющих факторов при принятии решения о его назначении»,— сообщили в ведомстве.

Василий Горохов после назначения заверил, что приложит все силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное ему доверие.