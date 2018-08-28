/ Автобус и фура «пострадали» при ударе лоб в лоб на трассе М-5

Столкновение габаритных машин временно парализовало движение.

Накануне вечером в Саткинском районе на федеральной трассе М-5 столкнулись новый автобус и грузовик МАН. В областной Госавтоинспекции составили схему аварии. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта выехал на «встречку» для обгона и не успел вовремя вернуться на свою полосу.

36-летний водитель, управляя автобусом КАВЗ-420 181, при выполнении обгона в месте, где маневр разрешен, не убедился в безопасности и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН под управлением мужчины 1965 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате столкновения оба водителя пострадали, с места ДТП их увезли на машинах скорой помощи. Автомобили получили механические повреждения, у автобуса серьезно помята левая часть кузова со стороны водителя.

Фура съехала по направлению к кювету, перегородив проезжую часть. На ликвидацию последствий аварии у специалистов «Уралавтодор» ушло около трех часов. На этот период транспортный поток направили в объезд, через Сатку.