Ночью в Миассе водитель «десятки» протаранил бетонный столб

Автомобилиста госпитализировали

В Миассе ночью 12 июля 40-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и слетел с дороги. Легковушка опрокинулась и врезалась в бетонный столб электроопоры. В результате ДТП мужчина оказался заблокирован в салоне авто, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Из кузова, буквально сложившегося пополам, произвести деблокировку пострадавшего удалось, только применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Затем спасатели донесли пострадавшего на спинальном щите до автомобиля скорой медицинской помощи и передали врачам», — говорится в сообщении.

В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.