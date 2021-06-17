Ночью в копейском дворе сгорела иномарка

Огонь повредил и рядом припаркованное авто

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В ночь на четверг, 17 июня, во дворе дома по улице Калинина, 15б в Копейске сгорел легковой автомобиль. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Вызов поступил в дежурную часть в 01:38. На место прибыли две единицы техники и пять человек личного состава МЧС.

«Специалисты прибыли через пять минут. Наблюдалось отрытое горение автомобиля «Шевроле». Через девять минут пожар был потушен. Огонь уничтожил салон автомобиля и повредил покрытие соседней «Киа», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.