Ночные заведения Челябинска проверили на соблюдение санитарных норм

Составлено два административных протокола

В Челябинске в минувшие выходные управление Роспотребнадзора совместно с УМВД по городу, министерством общественной безопасности и Минсельхозом провело проверку на соблюдение масочного режима и санитарных норм в ночных заведениях. Об этом сегодня, 9 августа, сообщил заместитель главы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

«6 августа проведен ночной рейд в восьми заведениях на Кировке. Выявлено отсутствие рециркуляторов на кальянах. Составлено два протокола», — сообщил Игорь Постнов.

Также он отметил, что на прошлой неделе управлением Роспотребнадзора и УМВД по Челябинску были проведены комплексные проверки пяти предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Составлено три протокола, по двум магазинам в ТРК «Алмаз» дела переданы в суд.

Проверки масочного режима прошли на 241 предприятии города за неделю.