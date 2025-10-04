Ночной пожар уничтожил садовый дом в миасском СНТ

Причиной ЧП стал камин

Ночью 4 октября в Миассе в СНТ «Калинушка» огонь охватил садовый дом. Его хозяйка не пострадала: ее на свежий воздух вовремя вывел один из очевидцев ЧП. Пожарным отстоять дом не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По прибытии спасателей строение было полностью охвачено огнем. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. С огнем боролись 16 человек с привлечением 4 единиц техники»,— уточнили в ведомстве.

Предварительно причиной ЧП стал накал дымовой трубы от оставленного на ночь камина.