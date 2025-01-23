«Нива» заехала под грузовик на трассе М‑5 в Челябинской области

Пассажирка выжила чудом, водитель погиб на месте

От «Нивы» осталась половина. В Усть-Катаве устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием большегрузного автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Инцидент произошел сегодня, 23 января, около трех часов дня, на 1627‑м километре автодороги «Урал» Москва — Челябинск.

«По предварительным данным, 62-летний водитель „Нивы“ пошел на обгон (в месте, где маневр разрешен), но не успел вернуться в полосу — на встречке совершил столкновение с грузовиком», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия, его 37‑летняя пассажирка получила телесные повреждения, госпитализирована.

На время ликвидации последствий вводилось реверсивное движение. В настоящее время автомобили с дороги убраны, движение осуществляется в полном объеме.