/ «Шевроле Нива» перевернулась из-за автоледи в Троицком районе

Участники ДТП не пострадали.

«Шевроле Нива» перевернулась после столкновения с «Двенадцатой» в Троицком районе. Инцидент случился во вторник, 27 ноября, в дневное время. За рулем ВАЗ-2112 находилась женщина, которая не уступила дорогу движущемуся по главной дороге внедорожнику.

Водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, при выезде с прилегающей территории, на перекресток не предоставила преимущество в движении, совершила столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением водителя 1994 года рождения. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Троицкий» Андрей Таушканов.

На кадрах с места происшествия видно оба автомобиля. «Шевроле Нива» от удара с «Ладой» вылетела в кювет и перевернулась, тогда как «Двенадцатая» с разбитым передом осталась стоять посреди проезжей части.

Отметим, оба водителя не пострадали.