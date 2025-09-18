Незаконный вывоз комбайна из Челябинской области предотвратила таможня

Машину для уборки урожая пытались вывезти в Кыргызстан

В Челябинской области предотвратили незаконный вывоз комбайна. Трал с машиной заметили вблизи российско-казахстанской границы, сообщили в пресс-службе таможни.

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и пограничного управления ФСБ России по региону установили, что комбайн следовал в Кыргызстан без разрешительного документа от Минсельхоза.

«Комбайн включен в перечень отдельных видов сельскохозяйственной техники, в отношении которых на временной основе введен разрешительный порядок вывоза. В соответствии с постановлением правительства РФ, перемещение такой техники за границу возможно только при наличии разрешения компетентного органа. Исключение составляют поставки в Республику Беларусь», — уточняет заместитель начальника Челябинской таможни Андрей Висимских.

На водителя комбайна-путешественника составлен административный протокол. Теперь ему грозит штраф.