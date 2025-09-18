В Челябинской области предотвратили незаконный вывоз комбайна. Трал с машиной заметили вблизи российско-казахстанской границы, сообщили в пресс-службе таможни.
Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и пограничного управления ФСБ России по региону установили, что комбайн следовал в Кыргызстан без разрешительного документа от Минсельхоза.
«Комбайн включен в перечень отдельных видов сельскохозяйственной техники, в отношении которых на временной основе введен разрешительный порядок вывоза. В соответствии с постановлением правительства РФ, перемещение такой техники за границу возможно только при наличии разрешения компетентного органа. Исключение составляют поставки в Республику Беларусь», — уточняет заместитель начальника Челябинской таможни Андрей Висимских.
На водителя комбайна-путешественника составлен административный протокол. Теперь ему грозит штраф.