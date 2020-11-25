В Федеральной службе безопасности России сообщили о том, что совместно с органами внутренних дел пресекли канал незаконного оборота оружия. Были обнаружены 27 жителей из 16 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта, в том числе в Челябинской области.
«В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 171 ручная граната, 15 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 24 тысяч патронов различного калибра», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.Помимо этого, была пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения. В ФСБ заверили, что выявление и пресечение деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжается.