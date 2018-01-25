/ Водитель маршрутки отказался везти невежливого пассажира в Челябинске

Конфликт в салоне автомобиля сняли на видео.

Невежливый пассажир маршрутки спровоцировал конфликт с водителем. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел 25 января. Водителя маршрутки задели комментарии из салона, поэтому он нажал на педаль тормоза. Затем залез в салон и стал выгонять пассажира, отказываясь его везти.



На остановке в центре, напротив «Читай-города», водитель залез в салон и начал с кем-то в салоне лупиться. Говорят, какой-то парень начал обзывать водителя, потому что тот нерусский. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Происходящее сняли на видео. Кадры демонстрируют явное преимущество пассажира. Водителю так и не удалось пробраться в салон, его постоянно сталкивали со ступенек на асфальт.

