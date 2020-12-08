Нетрезвый сержант в форме подполковника избил сотрудника ГИБДД в Златоусте

Инспектор в момент инцидента нёс службу.

В дежурную часть полиции Златоуста поступил сигнал о нетрезвом водителе, который рассекает по дорогам города. Экипаж ДПС, выполнявший свои обязанности в районе Машзавода, смог задержать любителя покататься пьяным.

Пока полицейские оформляли административный протокол, к ним пристали нетрезвые молодые люди, проходившие мимо. Они просили отпустить задержанного, один из них даже стал очень агрессивно вести себя. Молодой человек был одет в форму подполковника с медалями и наградами на груди. Именно он начал избивать сотрудника ГИБДД, который просто выполнял свои должностные обязанности. Полицейскому были нанесены удары в живот и по голове. При этом задержанный нетрезвый водитель, который не отрицал своей вины, пытался в это время скрыться с места. В итоге всю пьяную компанию задержали и доставили в ближайший отдел.

Как рассказал источник «Первого областного» в правоохранительных органах, молодой человек, избивший инспектора дорожно-патрульной службы, действительно является военнослужащим, но в звании сержанта. Теперь военная прокуратура будет устанавливать, откуда у дебошира взялась форма подполковника, а нетрезвый водитель по закону будет лишён прав.