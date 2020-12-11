Нетрезвый дебошир в челябинском аэропорту ударил сотрудника полиции

Мужчину пытались вывести с борта самолёта.

Вечером 7 декабря в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова к вылету готовился очередной рейс Челябинск — Москва. Во время посадки на борт один из пассажиров начал дебоширить: он громко выражался нецензурной бранью, мешал бортпроводникам и другим пассажирам. Оказалось, что 57-летний мужчина был пьян.

Командиром рейса было принято решение снять нарушителя общественного порядка с рейса и отказать ему в перелёте. Для этого был вызван наряд транспортной полиции.

«При снятии с рейса мужчина применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, схватив его руками за шею, причинив ему телесные повреждения, а затем публично оскорбил представителя власти», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

В настоящее время уже допрошены все очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции, а также проводятся все необходимые следственные действия. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.