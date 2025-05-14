Нетрезвый челябинец напал с ножом на свою знакомую

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Вечером 13 мая в Челябинске полицейские задержали нетрезвого 49-летнего местного жителя, который напал на свою знакомую с ножом и нанес ей множество ранений, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Конфликт между знакомыми произошел у одного из подъездов дома № 61А по улице Российской. Мужчина и женщина поссорились на почве ревности, и ранее судимый челябинец схватился за нож. Он нанес знакомой множество ударов и скрылся. Женщину госпитализировали.

Мужчину задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Назначен ряд экспертиз, решается вопрос о предъявлении челябинцу обвинения и избрании меры пресечения.