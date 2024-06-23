Нетрезвые подростки угнали автомобиль в Челябинской области

Оказалось, это не первое совершенное ими преступление

Жительница Аши обратилась в полицию с сообщением о пропаже ее автомобиля «ВАЗ». Она рассказала, что накануне оставила его около дома, а утром не обнаружила. Полицейские, работая по заявлению, задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Машину, схожую по приметам с угнанной, заметили сотрудники областной Госавтоинспекции. Они остановили авто и обнаружили за рулем молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Еще один пьяный парень сидел рядом. Документов на машину у них не было. Парней доставили в отдел полиции, где выяснилось, что обоим по 16 лет, а угон они совершили уже в четвертый раз.

В отношении подростков возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 2 статьи 166 УК РФ). Один из парней помещен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.