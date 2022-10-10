Нетрезвого челябинца за рулем автобуса выявили в Башкортостане

Мужчине выписали штраф

В Башкортостане на 250 километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск полицейские задержали нетрезвого жителя Челябинской области, управлявшего автобусом. На мужчину составили протокол. Для пассажиров организовали другой транспорт, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Башкортостан.

Инспекторы остановили автобус «Тойота Хиасе» для проверки и заподозрили, что водитель, перевозящий четырех пассажиров, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС предложили 40-летнему жителю Челябинской области пройти освидетельствование, он согласился. Прибор показал наличие 0,161 промилле.

«Мужчину устранили от управления транспортным средством. В его отношении составлен протокол за управление автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Автобус помещен на штрафстоянку»,— уточнили в ведомстве.

Для четырех пассажиров, которые ехали из Магнитогорска в Белорецк, перевозчик организовал другой автобус.

Ранее полицейские задержали жителя Троицка, который, пытаясь скрыться от преследования правоохранителей, грубо нарушал ПДД. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Водительских прав у него не оказалось.