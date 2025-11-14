В Челябинске устанавливаются причины и обстоятельства «пьяной» ночной аварии с участием трех автомобилей на улице Володарского, сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительным данным, около 02:20 34-летняя женщина, двигаясь на Toyota по улице Володарского от проспекта Ленина в направлении улицы Коммуны, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в стоявшие ВАЗ и BMW.
«От столкновения автомобиль ВАЗ отбросило на металлический забор, который оказался поврежден. Виновница аварии получила телесные повреждения», — рассказали в ГАИ.
Сообщается, что у женщины наблюдались признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась. За это, а также за отсутствие ОСАГО на нее были составлены протоколы.
Водителя отстранили от управления, а авто отправили на спецстоянку.
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Напомним, управление ТС в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования влечет штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность, а автомобиль подлежит конфискации.
Сообщить о пьяном водителе можно через чат-бот Госавтоинспекции в телеграм – beZdtp74_bot.