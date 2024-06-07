Несут ли ответственность в случае ДТП сервисы по поиску пассажиров для водителей

Объясняет челябинский юрист Александр Щербинин

4 июня на трассе в Челябинской области минивэн Toyota столкнулся с дорожной техникой. В результате аварии погиб 49‑летний водитель и три пассажира. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы. Оказалось, что водитель занимался перевозкой пассажиров из Челябинска в Екатеринбург и обратно на регулярной основе и предлагал свои услуги на сервисе «Едем.РФ». «Первое областное информагентство» узнало у юриста Александра Щербинина, несут ли подобные сервисы подбора поездок ответственность за аварии.

«На практике сервисы по поиску пассажиров и водителей не привлекаются в качестве ответчиков. Когда мы заходим на такие площадки, то видим пользовательское соглашение, в котором указано, что сервис позиционирует себя как доска объявлений и не несет ответственности за качество услуг, предлагаемых пользователями. Конечно, компания может сделать жест доброй воли и с учетом резонанса помочь потерпевшим, но делать этого они не обязаны», — пояснил Александр Щербинин.

Тем временем челябинцы, которые часто пользовались услугами BlaBlaCar и «Едем.РФ», рассказывают, что погибший водитель работал аккуратно.

«Мы ездили с ним в Екатеринбург не так давно. Водитель просил пассажиров пристегнуться. Ехали быстро, но он был очень внимателен на дороге, не отвлекался, не разговаривал с пассажирами и по телефону. Как-то с трудом верится, что он мог уснуть за рулем», — рассказала Первому областному информагентству челябинка Елена К.

Итоговое решение об установлении виновника принимают следственные органы, и виновников может быть несколько. Необходимо уточнить, были ли установлены предупреждающие дорожные знаки.

«Все потерпевшие могут рассчитывать на выплаты по ОСАГО. Максимальная выплата — 500 тысяч рублей за погибшего. Для пострадавших — меньше, в зависимости от тяжести травмы. Компенсацию могут получить и родственники погибшего водителя», — отметил Александр Щербинин.

Юрист считает, что необходимо разработать механизмы регулирования для сервисов поиска пассажиров. Так, должен быть контроль за состоянием водителей перед поездкой и исправностью транспорта.