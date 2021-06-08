Несовершеннолетний житель Челябинской области пойдет под суд за изготовление наркотиков

Обвиняемый не имел цели сбыта вещества

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Кизильского района. Его обвиняют в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Установлено, что в феврале 2021 года несовершеннолетний изготовил запрещенные вещества для личного потребления. В отношении парня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»).

Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения по существу.