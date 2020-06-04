Несовершеннолетний мотоциклист въехал в автомобиль в Златоусте

Мальчик ехал на «железном коне» без прав.

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В Златоусте вчера, 3 июня 2020 года вечером, автомобиль сбил мотоцикл, на котором передвигался несовершеннолетний мальчик. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель мотоцикла. Авария произошла напротив железнодорожного вокзала, на улице Аносова.

«3 июня 2020 года в 19:00 в Златоусте у дома № 251 по улице Аносова водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, при развороте не уступил дорогу встречному мотоциклу „Рейсер“ под управлением несовершеннолетнего 2004 года рождения, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний пострадал, был доставлен в травмкабинет», — сообщили сайту медиахолдингу ОТВ в Госавтоинспекции Златоуста.

В больнице несовершеннолетнему молодому человеку поставили диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма».

Как стало известно, молодой человек ехал на транспортном средстве, на вождение которого у него не было прав. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что что управлять мотоциклами разрешено только после получения прав категории А.