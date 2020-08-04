Несоверешеннолетнего «закладчика» задержали в Магнитогорске

Он и его 20-летний подельник пытались разложить «синтетику» в тайники.

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На что только не идут молодые люди, чтобы заработать деньги. Готовы даже нарушать закон. Вот и двое молодых жителей Магнитогорска решили пойти в закладчики.

Только в мае этого года их задержали сотрудники полиции. При себе у двух подельников было обнаружено и изъято 11 свертков с наркотическим синтетическим веществом, которые они намеревались сбыть.

Оказалось, что одному из задержанных 20 лет, а другой еще несовершеннолетний - ему 17.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Магнитогорск, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Отмечается, что максимальная санкция по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.