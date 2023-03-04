Несколько жителей Челябинской области перевели мошенникам три миллиона рублей за сутки

Злоумышленники действовали по распространенным схемам

Несколько жителей Челябинской области за минувшие сутки лишились более трех миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мошенники представлялись потерпевшим сотрудниками банков и брокерами.

Заявления о мошенничестве поступили в отделы полиции от жителей Челябинска, Магнитогорска, Аши, Варны, Еманжелинска, Коркино, Верхнего Уфалея и Красноармейского района. Некоторые обманутые сообщили, что им звонили якобы представители банков и сообщали, что кто-то пытается похитить деньги с их счетов. Другие рассказали правоохранителям, что они хотели заработать на инвестициях, но вывести свои деньги так и не смогли.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Звонок на мобильный номер *1593 бесплатный. Горячая линия работает каждый день с 9:00 до 18:00. Сотрудники call-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.

Кроме того, в Центре общественного мониторинга также советуют южноуральцам настроить на мобильных телефонах и смартфонах родственников (особенно пожилых) идентификацию вызовов.