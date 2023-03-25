Несколько жителей Челябинской области лишились более пяти миллионов рублей

Южноуральцы хотели заработать на инвестициях

Сразу пятеро жителей Челябинской области лишились более пяти миллионов рублей, решив вложить свои и кредитные деньги в инвестирование. Оказалось, южноуральцы связались с мошенниками. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили 25 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявление о мошенничестве в полицию поступило от 43-летнего жителя Юрюзани. Он рассказал, что увидел объявление крупной компании об инвестировании, и позвонил по указанному номеру. С ним связался якобы представитель компании, который предложил вести переписку в одном из мессенджеров, а также рекомендовал установить на телефон приложение, с помощью которого «специалист» сможет отслеживать операции по банковским картам.

В течение месяца мужчина пополнял свой баланс, а когда решил вывести деньги, то оказалось, что его счет заблокирован. В результате житель Юрюзани потерял 1,3 миллиона рублей.

По этой же схеме более 900 тысяч рублей лишилась 53-летняя жительница Юрюзани. Еще более трех миллионов рублей неизвестным отдали трое жителей Златоуста, Карталов и Кусы.

Южноуральцев вновь предупредили о мошенничестве и напомнили о том, что перед инвестированием необходимо тщательно изучить финансовый рынок. Также не следует переходить по ссылкам, размещенным в интернете, и выполнять указания незнакомцев.