Несколько южноуральцев отдали мошенникам более полутора миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела.

В отделы полиции Челябинской области поступило сразу несколько заявлений от жителей разных городов о мошенничестве. В результате пять человек лишились более полутора миллионов рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, трое жителей Челябинска и Южноуральска поверили позвонившим им сотрудникам банков, которые убедили их в том, что с их счетов пытаются списать средства, и выполнили все указания, которые продиктовали им незнакомцы. В итоге лишились около 750 тысяч рублей.

«Пострадали от мошеннических действий также житель Сатки и женщина из Челябинска. Пострадавшим позвонили по телефону и предложили зарабатывать на покупке и продаже криптовалюты и в брокерской компании. Граждане поверили в обещанную прибыль, следовали инструкциям, сообщали незнакомцам данные своих банковских карт и счетов, в результате лишившись 750 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы на срок до 5 и 6 лет соответственно.

На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия на установление подозреваемых в мошенничествах.