Группа подростков совершила 16 краж из магазинов Челябинска

Ущерб составил почти четверть миллиона рублей.

Восемь молодых челябинцев, среди которых были в том числе и несовершеннолетние, в октябре 2019 года совершали кражи из магазинов города. Всего было зафиксировано 16 преступлений, где «поработали» злоумышленники. Чтобы попасть в помещение магазина, они портили имущество — разбивали окна, выбивали нижнюю вставку пластиковых входных дверей.

В прокуратуре Челябинской области заявили, что ущерб, причинённый молодыми людьми торговым организациям, составил около 250 тысяч рублей.

«Прокуратурой Тракторозаводского района г. Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми местных жителей. Они обвиняются в совершении 16 преступлений, предусмотренных п.п. „а, б“ ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение")», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Воришкам грозит до пяти лет лишения свободы.