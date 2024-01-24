Несколько человек пострадали в массовом ДТП в центре Челябинска

Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД

Днем 23 января в Челябинске столкнулись четыре автомобиля. В результате в больницу доставили двух пассажиров одного из авто, а также водителя и пассажиров другого участника ДТП, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома № 174 по улице Труда в три часа дня. По неизвестным пока причинам столкнулись автомобили «ВАЗ-2114», «Мерседес», «Сузуки» и «Лада Гранта».

В результате аварии пострадали 32-летняя водитель «Мерседеса» и ее пассажиры, а также два человека, которые находились в автомобиле «Лада». Их доставили в больницу для осмотра.

Все обстоятельства выясняются.