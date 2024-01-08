Несколько автомобилей и грузовик столкнулись на трассе в Челябинской области

Среди воителей и пассажиров никто не травмирован

В понедельник, 8 января, на 1552 км автодороги «Москва-Челябинск» под Ашой произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба Госвтоинспекции Челябинской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Фотон» столкнулся с движущимися перед ним автомобилями «Лада Веста», «Мицубиси Оутлэндер» и автомобилем «Skoda».

После столкновения автомобиль «Skoda» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд фокус».

«По предварительным данным, пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — отмечают в пресс-службе.

Пока на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, на автодороге было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено в полном объеме.

Между тем на станции Ишалино грузовой поезд протаранил автомобиль.