В понедельник, 8 января, на 1552 км автодороги «Москва-Челябинск» под Ашой произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба Госвтоинспекции Челябинской области.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Фотон» столкнулся с движущимися перед ним автомобилями «Лада Веста», «Мицубиси Оутлэндер» и автомобилем «Skoda».
После столкновения автомобиль «Skoda» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд фокус».
«По предварительным данным, пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — отмечают в пресс-службе.
Пока на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, на автодороге было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено в полном объеме.
Между тем на станции Ишалино грузовой поезд протаранил автомобиль.